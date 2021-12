Campania in emergenza, Cotugno di nuovo pieno: ‘No vax muoiono a 30 e 40 anni’

Aumentano i contagi e i morti in Campania. No vax perdono la vita anche a 40 e 50 anni. “Il virus con chi non si è vaccinato è particolarmente aggressivo” avvisa il primario del Cotugno Antonio Corcione. L’ospedale Cotugno torna ad essere per la terza volta in due anni solo centro Covid. Significa che, come era accaduto in passato, tutti i reparti sono riconvertiti per far fronte all’emergenza che è tornata ad avanzare in maniera significativa. Qui negli ultimi giorni aumentano i pazienti in Intensiva, qui difficilmente oggi un paziente intubato riesce a guarire. “Troppo compromessi i polmoni, quando arrivano sono già gravi. Spesso nascondono di non essere vaccinati. E poi non si fidano” spiega il primario. Una situazione frustrante per medici e infermieri. «I nostri infermieri sono esausti. Ragazzi che, da due anni, sono in trincea e dunque abituati a darsi da fare. Non è la stanchezza fisica che sta prendendo il sopravvento ma la frustrazione di assistere ogni giorno a persone che muoiono. Quasi nessuno riesce a guarire, nonostante tutti gli sforzi. É devastante, posso assicurarlo”.