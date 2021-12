Campania fortunata, gioca al lotto 8 euro: vince 254 mila euro

La dea bendata torna a farsi vedere in Campania. Stavolta è toccato ad un giocatore di Cellole, piccolo comune di 8.000 abitanti in provincia di Caserta, ad essere baciato dalla fortuna. Con una giocata al Lotto di appena 8 euro, divisa sulle sorti di ambo, terno e quaterna, il fortunato giocatore si è portato a casa oltre 254 mila euro – riporta l’Agenzia Agimeg. tratta di un premio che entra a far parte della top ten delle vincite al Lotto nel 2021. I numeri che hanno permesso questa vincita sono 1-14-18-20, usciti tutti nell’estrazione di ieri sulla ruota di Napoli. Da segnalare che nello stesso concorso ad Afragola, in provincia di Napoli, è stato vinto un terno da oltre 14.000 euro.