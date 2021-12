Campania, De Luca attacca il governo «Basta con le mezze misure»

Ancora record di contagi in Campania, stavolta superando abbondantemente i 10mila positivi conteggiati in un solo giorno. Sono 11.492 i nuovi contagiati di Covid in regione su 115.863 tamponi effettuati, mai così tanti. Schizza alle stelle anche l’indice di positività che arriva al 9,91%, altro triste record mai registrato in Campania. Un’escalation pericolosa che preoccupa enormemente il governatore Vincenzo De Luca, che ieri ha richiamato il governo ad intervenire con maggiore urgenza. Per ora la situazione sul fronte sanitario continua a reggere discretamente, ma a preoccupare Palazzo Santa Lucia è l’incremento dei posti letto occupati in degenza ordinaria negli ospedali. Ieri il balzo di ulteriori 64 posti Covid allestiti in più rispetto al giorno precedente, quando pure c’era stato un preoccupante incremento di 53 posti. Ben più di 100 letti occupati in più in soli due giorni sui 651 ricoverati per Covid in totale. È questo il trend che allarma la Regione e l’Unità di Crisi perché – ad oggi – sono disponibili in tutta la Campania 3160 posti letto in degenza ordinaria, compresi quelli messi a disposizione dalle cliniche private. Con i posti occupati ieri si è già superata la soglia del 15% che farebbe scattare la zona gialla in Campania. Meglio l’indicatore delle terapie intensive che aumentano solo di 4 posti nonostante il boom dei contagi: sono 41 i ricoverati in totale su 656 posti disponibili, al di sotto della soglia del 10% prevista per passare in zona gialla. De Luca chiede, con toni assai perentori, misure urgenti all’esecutivo nazionale, ben consapevole che a questi ritmi la situazione rischia seriamente di finire fuori controllo. «Al di là delle misure relative a tamponi e tempi di quarantena – ha spiegato ieri il presidente di Regione – le misure del Governo per l’emergenza Covid appaiono del tutto insufficienti. Si prosegue sulla linea delle mezze misure e del tempo perso, e contemporaneamente, di una confusione indescrivibile, ingestibile e incontrollabile». De Luca esplicita tre punti cruciali, ricordando i troppi traccheggiamenti sull’utilizzo delle terze dosi o per l’inasprimento delle norme sui Green pass. «Dopo un analogo atteggiamento a fine novembre – ricorda De Luca – anche oggi si decide di rendere esecutivi i provvedimenti fra 15 giorni. È proprio inevitabile questa irresponsabile perdita di tempo?». De Luca ricorda poi le specificità del territorio che governa: «Dal punto di vista della Campania, la Regione a più alta densità abitativa e perciò a più alto rischio, non si riscontrano decisioni utili e ragionevoli per frenare il contagio, senza penalizzare né i vaccinati né l’economia. È indispensabile decidere subito l’obbligatorietà della vaccinazione o, comunque, un lockdown per i No-Vax lungo, serio e controllato. Poi il governatore manifesta tutta la sua preoccupazione per la tenuta della pressione ospedaliera. «È vero – dice – che l’enorme crescita dei positivi non si traduce automaticamente in ricoveri ospedalieri. Ma c’è un punto limite oltre il quale la quantità di contagi può portare al collasso degli ospedali. Già registriamo questa tendenza, soprattutto perché il personale a disposizione è inferiore a quello di un anno fa. Ricordo, inoltre, che un anno fa, per fronteggiare l’emergenza si decisero chiusure drammatiche di reparti ordinari. È questa la prospettiva che dobbiamo scongiurare oggi». Un allarme, quello lanciato dal governatore, che ha trovato parziale accoglimento dal governo. Le scelte effettuate mercoledì dal consiglio dei ministri dovrebbero entrare in vigore lo stesso giorno della pubblicazione del decreto in Gazzetta ufficiale, prevista nelle prossime ore. Tuttavia scatterebbe solo dal 10 gennaio l’estensione del Super green pass. De Luca attenderà le prossime mosse, ma è consapevole che più di provare ad arginare i contagi con le ordinanze già varate per le feste di Natale e del Capodanno non potrà fare. Da ieri il governatore ha trascorso – come sempre più spesso accade – diverse ore al telefono con Roma per far comprendere la gravità della situazione in Campania arginabile solo con regole più drastiche e severe. «Non c’è tempo da perdere e – ha spiegato – nei prossimi giorni il trend suggerisce che la situazione possa solo peggiorare, si rischia il collasso non solo nelle strutture sanitarie, ma anche in tutti gli altri servizi pubblici». Fonte (Ilmattino)