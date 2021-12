Campania, da oggi vaccini ai bambini il responsabile Antonio Coppola: ‘Il virus molto più pericoloso’

Da oggi è possibie vaccinare contro il Covid i bambini dai cinque agli undici anni. In Campania, però, i dati di adesione non sono incoraggianti: alle 18 di ieri erano 5040 i bambini della fascia di età tra 5 e 11 anni registrati sulla piattaforma regionale. Va detto che non è obbligatorio prenotarsi per accedere alla vaccinazione. Chi vuole può presentarsi in un distretto sanitario pediatrico o alla Mostra d’Oltremare dove per questa giornata inaugurale il centro vaccinale sarà dedicato esclusivamente agli under 12.

In provincia di Napoli mancano ancora molte delle fiale di Pfizer destinate ai più piccoli, che sono diverse da quelle per le persone dai 12 anni in su per dosaggio. Nella giornata di ieri è arrivato l’appello del responsabile della Campagna nell’Asl, Antonio Coppola, che si rivolge ai genitori: “Il Covid comporta seri rischi per i bambini e chi è contagiato ha conseguenze serie a lungo. Mi rendo conto che per i genitori non è facile decidere, ma i rischi legati al virus sono alti. La sperimentazione, invece, ha dato ottimi risultati. Bisogna essere fiduciosi negli esiti scientifici”.

Ad accogliere i bimbi ci sarà un grande albero di Natale e un’area loro dedicata con giochi e animazione.