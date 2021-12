Calcio:Spalletti ancora emergenza, ‘Sfidiamo Milan con il Vesuvio che dia forza dentro chi gioca’

Non vengono convocati per Milano Mario Rui, Insigne, Fabian Ruiz, Osimhen e Koulibaly, forse era meglio elencare chi c’è, perché chi viene gioca per vincere questa partita”. Luciano Spalletti ha la forte consapevolezza dei cinque titolarissimi assenti, ma sa anche come spingere il Napoli che ha, che arriva da due ko in campionato ma che ha anche battuto il Leicester in Europa League e domani sera in casa del Milan può dimostrare di essere ancora in gioco per tutto.

Il Napoli sarà ancora senza Osimhen e Koulibaly, senza Fabian Ruiz, e anche senza Insigne, che contro l’Empoli è entrato in campo al 22′ al posto di Zielinski che non respirava bene: il centrocampista polacco torna, il capitano di Frattamaggiore si è di nuovo bloccato: