Calcio, Salernitana e Milan sono le squadre più corrette della Serie A

Salernitana e Milan sono le squadre più corrette della serie A. La Salernitana è ancora in attesa di scoprire se nel suo futuro è prevista la sua permanenza in serie A, ma nel frattempo ha una certezza: finora è la squadra più corretta della massima serie, con appena 32 cartellini (31 gialli e uno rosso). Da considerare che ha anche una partita in meno perché, come è ben noto, l’ultima trasferta che avrebbe dovuto fare per l’incontro con l’Udinese, è stata fermata dalla ASL di Salerno per casi Covid. A seguire viene il Milan di Stefano Pioli che, in questo girone d’andata, ha ricevuto 31 cartellini gialli e 2 cartellini rossi. Ecco la classifica completa che vede invece la Sampdoria ed il Venezia essere le più “cattive”.

Sampdoria 56

Venezia 54

Genoa 50

Roma 48

Sassuolo 48

Bologna 45

Torino 44

Verona 43

Udinese 42

Lazio 41

Cagliari 41

Spezia 41

Atalanta 41

Fiorentina 40

Empoli 39

Juventus 36

Inter 35

Napoli 34

Milan 33

Salernitana 32