Calcio, Lorenzo Insigne è positivo al Coronavirus

È ufficiale: Lorenzo Insigne è positivo al Coronavirus. In mattinata il calciatore non si è presentato agli allenamenti per sintomi influenzali. A seguito di un primo tampone antigenico, risultato con esito dubbio, in N24 si è sottoposto ad uno molecolare che ha dato esito positivo. Ecco il comunicato della società partenopea: “Lorenzo Insigne, in seguito a dei leggeri sintomi influenzali, non ha effettuato la sessione di allenamento e si è sottoposto a un tampone antigenico con esito dubbio per cui ha successivamente effettuato un tampone molecolare di cui si attende l’esito in giornata”.