Calcio, il Covid colpisce ancora. Torna, semmai se ne fosse andato, l’incubo Covid nel calcio. In questi giorni di rientro dei giocatori dalle festività natalizie, all’effettuazione dei tamponi, ne sono risultati positivi parecchi. Nel Napoli, per esempio, dopo Lozano ed Osimhen, a fronte delle guarigioni di Insigne e Ruiz, si conta tra i contagiati anche Elmas, per la seconda volta in un anno. Nel pomeriggio sono stati allontanati dai rispettivi gruppi squadra Chiellini e Dzeko perché a contatto con alcuni positivi nelle ultime ore. La situazione non è delle migliori neanche per la Salernitana che ha ben 6 poso, l’Atalanta, il Sassuolo e il Torino 2, l’Empoli e il Bologna 3, lo Spezia 4, Genoa, Verona e Fiorentina 1.