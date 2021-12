Calcinacci sulla Ss 163, guai per un privato

Ne parla Salvatore Serio in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno. Cadono calcinacci lungo la strada statale 163 – Amalfitana, l’amministrazione comunale ordina al proprietario di uno stabile la rimozione del pericolo e la messa in sicurezza della zona. Nulla di strano se tra i due eventi non fossero passati più di quaranta giorni. Lo scorso 6 novembre, infatti, la polizia locale della città della ceramica ha segnalato la caduta di calcinacci, alcuni di questi hanno anche colpito un motociclo parcheggiato. Fortunatamente al momento del cedimento nessuno stava attraversando in zona e non ci sono stati feriti.

Una situazione di pericolo che richiede un intervento tempestivo e risolutivo. Lo scorso 20 dicembre l’amministrazione comunale di Vietri sul Mare, guidata dal sindaco Giovanni De Simone, con apposita ordinanza, ha disposto la rimozione immediata delle parti in pericolo di crollo, nonché l’esecuzione di opere provvisionali, al fine di eliminare eventuali pericoli per la pubblica e privata incolumità. Il proprietario del fabbricato dalla quale sono caduti i calcinacci avrà anche l’obbligo di provvedere alla verifica tecnica, che dovrà essere effettuata da un tecnico abilitato, per accertare la stabilità degli intonaci sulla facciata in questione. Il tutto dovrà essere svolto entro trenta giorni.