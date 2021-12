Caccia all’ultimo regalo di Natale: in Penisola Sorrentina si cerca sosta nei parcheggi del supermercato

Natale 2021 è ormai arrivato, ed ecco che tutti si precipitano a caccia dei regali last minute. Le strade si riempiono di auto in Penisola Sorrentina e in particolare a Piano di Sorrento, patria delle attività commerciali di tutto il territorio costiero. Un pregio enorme, che purtroppo va in contrasto con l’assenza di posti auto. Ed ecco che parte la sosta selvaggia. Non sappiamo se per la ricerca spasmodica degli ultimi regali o per i preparativi del cenone della Vigilia di Natale, ma Piano di Sorrento esplode di auto in questo periodo pre-natalizio. Le forze dell’ordine si ritrovano a fare i conti con i furbetti dei parcheggi dei supermercati. Tali individui, infatti, adocchiano le aree di sosta gratuita relativa al tempo di acquisto nel supermercato, e anche chi non deve acquistare al supermercato tenta di approfittarsene. E così si intensificano i controlli della Polizia Municipale anche nei luoghi di sosta per i supermercati.