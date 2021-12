Buone notizie da Ravello, 3 cittadini guariscono dal Covid-19

Ravello, costiera amalfitana. Il Comune aggiorna la situazione epidemiologica in città rendendo noto che in città si registra l’avvenuta guarigione di 3 cittadini e scende, quindi, a 3 il totale degli attualmente positivi sull’intero territorio comunale.

L’appello alla cittadinanza resta quello a non abbassare la guardia ed a continuare a rispettare scrupolosamente e responsabilmente le norme finalizzate al contenimento dei contagi: indossare correttamente la mascherina anche all’aperto, igienizzare spesso le mani, mantenere il distanziamento sociale ed evitare assembramenti.