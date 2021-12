Le parole della pugile italiana Miriam Tommasone intervenuta in esclusiva ai microfoni di Marco Palomba e Carlo Ametrano

Buone feste dalla pugile Miriam Tommasone

INSERITO DA CARLO AMETRANO

Miriam Tommasone, pugile campana, è intervenuta in esclusiva ai microfoni di Marco Palomba e Carlo Ametrano nel corso della rubrica “A tu per tu”. Ecco le sue dichiarazioni:

Miriam l’ultimo nostro incontro risale al torneo di Pompei vinto due mesi fa. Quali altri impegni hai avuto?

“Ho partecipato al torneo di Pompei due mesi fa. Ultimamente ho invece svolto gli assoluti, dove mi sono fermata però ai quarti di finale. E’ stata un’esperienza importante che mi servirà per crescere senza dubbio”.

Qual è il tuo sogno nel cassetto?

“Sono una ragazza molto obiettiva. Quando voglio ottenere una cosa cerco sempre di raggiungerla. Ho in mente di fare un concorso come carabiniere, polizia… ma senza dubbio il mio più grande sogno nel cassetto è quello di andare alle Olimpiadi e diventare campionessa olimpionica. Mi alleno in questo momento presso la palestra De Novellis e spero di poter arrivare il prima possibile a questo obiettivo”.

Miriam noi ti ringraziamo e soprattutto di auguriamo buon Natale!

“Mi unisco agli auguri. Spero che tutti possano essere sempre felici. Spero che tutti possano raggiungere i loro sogni, anche magari quelli che sembrano impossibili, perché è così che si diventa forti e si dimostra al mondo il proprio valore”.

Se vuoi ascoltare l’intervista a Miriam Tommasone clicca sul link che segue: http://chirb.it/M6hD0p