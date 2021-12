Buon Natale, un corno ! Il regalo solidale per l’Associazione Scugnizzi di Napoli

‘Il Ciortino’ , il regalo solidale per l’Associazione Scugnizzi. Un amico mi ha regalato questi corni dolci con la punta di cioccolata, ed ho voluto un pò approfondire la ‘questione’, leggendo il foglietto informativo :

O’ Curniciello per i napoletani è l’oggetto scaramantico per eccellenza. Per portare fortuna deve essere rosso e fatto a mano, come questi biscotti. ‘Il Ciortino’ è ideato e creato dall’Associazione scugnizzi, prodotto dall’azienda napoletana Leopoldo, dal 1940 di Patrizio, Fabio e Marco Infante, con il coinvolgimento dei minori provenienti dall’area penale, che l’associazione da anni sostiene nel percorso di recupero e reintegro. I proventi della vendita de ‘Il Ciortino’ saranno diretti a favorire attività di reinserimento socio-lavorativo mediante l’attribuzione di borse di studio.