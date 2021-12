Buon Natale da Positanonews, dal 2005 con voi tutti i giorni

Buon Natale ea tutti e un grazie a chi è vicino a Positanonews, a chi ci sostiene, a chi scrive, a chi ci legge. Siamo nati nel 2005, il nostro è l’unico quotidiano online della Costiera amalfitana e ora si affaccia al 2022 col desiderio di lanciarsi in nuove avventure. Con il tempo siamo diventati il punto di riferimento della Penisola Sorrentina, ma anche oltre, con una crescita continua che dà gioia e speranza di migliorarsi sempre nel futuro. Ma non sono queste le soddisfazioni migliori. Nel mio lungo lavoro giornalistico, che arriva alla soglia dei 40 anni di attività, la più grande soddisfazione non è legata ai numeri, bensì alle persone che mi fermano per strada ringraziandomi per aver ascoltato la loro voce. A volte un articolo salva una vita, quando abbiamo denunciato l’abbandono di homeless o sfratto di mamme sole con bambini piccoli, siamo stati efficaci e la loro gratitudine valeva più dell’oro per noi. Il rammarico c’è per quei pericoli segnalati, senza che nessuno abbia fatto nulla, rimane e mi vela il volto con una lacrima. Non sono stato capace di rompere il muro dell’ignavia delle istituzioni. Sono ottimista per il futuro, i nostri figli sono migliori di noi. Col tempo vedo dei cambiamenti. Il giornalismo è anche una missione, ma non si perde mai quando si fa del bene. Se fai bene ti torna, in maniere traverse e imprevedibili. L’amore è l’unica strada, e combattere per il buono, il bello e il giusto l’unica salvezza.. Auguro a tutti tanta serenità ai Governanti auguro di uscire dalle stanze del Potere, scendere dal piedistallo. Avere più umanità e compassione, vivere “con” la gente e fra la gente per comprendere le loro esigenze e sofferenze aiutandoli