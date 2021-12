Boom di contagi a Tramonti, sono 35 i nuovi casi di positività al Covid-19

Tramonti. Il Comune aggiorna la situazione epidemiologica in città comunicando che nella giornata odierna si sono registrati ben 35 nuovi casi di positività al Covid-19. Sale, quindi, a 65 il totale degli attualmente positivi sull’intero territorio comunale, di cui 40 sintomatici: «Il COC comunale è al lavoro per predisporre i tamponi per i contatti diretti, che saranno somministrati nei prossimi giorni. Per fortuna le persone contagiate sono in gran parte vaccinate e i 40 sintomatici registrati presentano sintomi lievi.

Se è vero che la variante Omicron è meno aggressiva della Delta, è anche vero che è assai più contagiosa.

E siccome diventa davvero facile trovarsi a contatto con un positivo asintomatico che non sa di esserlo, ribadiamo la necessità di evitare le occasioni di assembramento, indossare la mascherina quando si sta al di fuori del proprio nucleo familiare e disinfettare frequentemente le mani.

Lo dobbiamo ai nostri anziani e ai nostri cari fragili che sono comunque più a rischio anche se vaccinati.

Nell’invitare la cittadinanza a tenere alta l’attenzione, vogliamo incoraggiare chi non l’ha ancora fatto a vaccinarsi.

Vogliamo altresì ricordare ai cittadini positivi al Covid di raccogliere i sacchetti della differenziata in un unico sacco nero che verrà ritirato a domicilio ogni settimana dagli operatori previa telefonata.

NB. Il numero dei deceduti è aggiornato all’inizio della pandemia, quello dei guariti alla quarta ondata».