Bollette luce e gas, stangata in arrivo per i consumatori: aumenti fino al 50%

Bollette luce e gas 2022: è in arrivo nel 2022 una vera e propria stangata per i consumatori italiani. Senza un intervento del Governo, impegnato a reperire le risorse necessarie da inserire nella legge di Bilancio, gli italiani dal prossimo anno dovranno sostenere costi molto più alti per la fornitura di energia. Secondo gli esperti di Nomisma, al primo gennaio la bolletta del gas avrà un balzo del 50%, quella dell’elettricità tra il 17% e il 25%. Aumenti da capogiro causati dalle forti tensioni nei prezzi dell’energia sui mercati internazionali. Tensioni che avranno così un impatto inevitabile sul prossimo aggiornamento tariffario che sarà deciso da Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.