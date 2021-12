Blockchain: cosa devi sapere

Originariamente progettata come registro pubblico per Bitcoin, la Blockchain si è sviluppata in qualcosa di molto più complesso e molto più rivoluzionario. Questa è la tecnologia emergente nella sua forma più interessante, dinamica e potenzialmente in grado di cambiare il mondo.

Ogni transazione Bitcoin deve essere registrata in qualche modo, da qualche parte. Ed è qui che entra in gioco la Blockchain.

Cos’è la blockchain?

Una blockchain è un registro pubblico digitalizzato e aperto che dettaglia tutte le transazioni di criptovaluta. Un “blocco” è la transazione registrata più di recente, quindi una blockchain è una serie di transazioni, che tracciano il corso di una transazione di criptovaluta dall’inizio alla fine. È un record indelebile e assolutamente sicuro, e qui sta il suo potere.

Le blockchain utilizzano una rete di nodi anziché un punto centrale di registrazione e ogni volta che si verifica una transazione, ogni punto della rete viene aggiornato. Questa è nota come “tecnologia di contabilità distribuita” (DLT) e viene utilizzata principalmente per verificare le transazioni. Tuttavia, è possibile includere quasi qualsiasi quantità di informazioni in un blocco, rendendolo un modo interessante e molto diverso per elaborare e distribuire i dati, siano essi finanziari o meno.

Bitcoin non è regolamentato a livello centrale, quindi è logico che anche il suo registro dovrebbe essere non centralizzato. Ciò che fa una blockchain è fornire la prova di una transazione di valuta informatica, principalmente Bitcoin. E se anche voi volete investire in questa tecnologia, potete dare un’occhiata al site web Yuan Pay App. Poiché ogni blocco è crittografato, è effettivamente più sicuro e più robusto di altri metodi di trasferimento dei dati, quindi può essere spostato ma non copiato.

C’è uno svantaggio, tuttavia, ed è quando una blockchain aumenta fino a un punto in cui può iniziare a creare un problema di archiviazione e sincronizzazione. Quindi le blockchain più brevi sono più facili da gestire, possono essere distribuite rapidamente e non occupano troppo spazio di archiviazione.

Sicuro e protetto

È molto più sicuro di quanto sembri. Così sicuro, infatti, che ci sono molte industrie interessate a mantenere il metodo blockchain di trasferimento dei dati nelle loro reti esistenti. Un registro elettronico aperto non deve solo elencare le transazioni finanziarie. Può essere utilizzato in diversi contesti, da una rete di dispositivi Internet of Things, assicurazioni e vendita di diamanti. Il suo sistema di registro elettronico flessibile potrebbe essere applicato anche ai sistemi di voto, anche se potrebbe richiedere un po’ più di tempo per l’implementazione.

La tecnologia DLT semplifica le operazioni aziendali, soprattutto se la tua azienda attraversa i confini internazionali. Ha già iniziato a sostituire gli scricchiolanti e antiquati sistemi di contabilità interna e paghe utilizzati nel settore finanziario, non solo perché è l’ultima novità, ma perché potrebbe rappresentare anche un notevole risparmio economico anche per le imprese. È stato suggerito che Blockchain potrebbe far risparmiare agli operatori del mercato azionario negli Stati Uniti fino a 6 miliardi di dollari di costi contabili ogni anno, semplicemente snellendo e ottimizzando i sistemi utilizzati per spostare il denaro, dalle transazioni intermediate alle buste paga.

Internet 3.0

Una volta stabilita la blockchain, investire in essa potrebbe essere un buon modo per anticipare quello che sarà il livello successivo del software aziendale online. Questo è Internet 3.0 ed è guidato dal business fin dall’inizio.

Secondo un rapporto pubblicato dall’americana Software-as-a-Service Company NASDAQ Private Market, la quantità di capitale di rischio incanalata sia in Bitcoin che, cosa più importante, blockchain, è stimata a circa 1 miliardo di dollari e in aumento. Le aziende che gestiscono le proprie blockchain private potrebbero essere un investimento high tech buy-low-sell, con una possibilità molto più piccola che la bolla scoppi prima che sia stato raggiunto il pieno potenziale dell’investimento iniziale.

Il boom di Bitcoin/blockchain: sei pronto per investire?

Ovviamente, non esiste una scommessa sicura, ma le start-up blockchain sono sicuramente un’aggiunta utile a qualsiasi portafoglio emergente incentrato sulla tecnologia. La capacità di creare un business flessibile e sicuro (a patto che la crittografia sia impeccabile), rende l’investimento nel boom di Bitcoin/Blockchain una proposta entusiasmante.

Una pletora di piccole imprese sta ora distogliendo la propria attenzione dalla creazione di app e verso la blockchain. Questa, tuttavia, non è una moda passeggera, ma una tecnologia solida e ben collaudata che potrebbe trasformare il modo in cui tutti facciamo affari su Internet.