Bimbo di tre anni in arresto cardiaco, salvato dalle insegnanti

Bimbo di tre anni perde coscienza e va in arresto cardiaco. Salvato da quattro insegnanti della sua scuola. Non si sono perse d’animo e gli hanno praticato un massaggio cardiaco prima dell’arrivo dei soccorsi. “E’ un miracolo” sostiene Manuel Ruggiero, presidente dell’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate per raccontare quanto accaduto, questa mattina, all’interno del complesso scolastico Eugenio Montale nel quartiere di Scampia a Napoli. Le maestre non si limitano a chiamare il 118 ma, nell’attesa che i soccorsi arrivino, praticano sul piccolo alunno un massaggio cardiaco. I minuti passano, interminabili, ma le quattro insegnanti non si perdono d’animo e continuano a premere sul torace del bambino, seguite telefonicamente dal personale del 118. Ed è grazie a questa manovra che il miracolo si compie perché il piccolo alunno si riprende.