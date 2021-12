Battipaglia, dona midollo osseo per salvare vita al padre: “Antonio è il mio eroe”

Donatore di midollo osseo per salvare la vita a suo padre. Antonio Inverso, figlio di Vincenzo, coordinatore cittadino di Italia Viva a Battipaglia, non ci ha pensato due volte: quando ha scoperto di essere compatibile non ha esitato un secondo a decidere di sottoporsi all’operazione per salvare la vita di suo padre. Vincenzo Inverso, infatti, da mesi – come riporta oggi il quotidiano “Le Cronache” scaricabile online – è ricoverato in ospedale: è affetto da leucemia mieloide acuta, una malattia che si sviluppa nel midollo osseo e progredisce velocemente, ragion per cui viene definita acuta. E’ ricoverato presso il reparto di ematologia dell’azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona dove si trova da quei primi giorni d’estate, lasciando l’ospedale – seppur per poche settimane – dopo aver completato il terzo ciclo di chemioterapia il 10 novembre scorso. “Domani (oggi per chi legge ndr) faccio il trapianto. Lui è il mio Eroe e il mio donatore. Mio figlio Antonio – ha scritto Vincenzo Inverso sui suoi canali social – È stato grande, forte e coraggioso, nell’accettare ed affrontare con me questa battaglia. Ma la cosa che mi rende più orgoglioso è che Antonio l’avrebbe fatto per chiunque altro. Perché lui è così, volitivo, altruista, solidale e generoso. Che Dio ti benedica e protegga sempre”.