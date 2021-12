AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA RICERCA DI UN IMMOBILE DA DESTINARE AD AMBULATORIO MEDICO NEL COMUNE DI RAVELLO

Si rende noto che il Comune di Ravello con deliberazione di G.C. n. 126 del 11.11.2021 intende procedere all’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte di soggetti interessati per l’affidamento in locazione, con disponibilità immediata di un immobile da adibire a poliambulatorio medico a servizio dei medici di base sul territorio del Comune di Ravello.

L’immobile sarà concesso in locazione pluriennale al Comune di Ravello.

REQUISITI GENERALI

destinazione d’uso compatibile

ubicazione in zona centrale del territorio comunale;

superficie totale lorda non inferiore a mq 50;

due/tre vani di cui uno da adibire a sala d’attesa e gli altri a sale per visite mediche;

minimo due servizi igienici rispettivamente con accesso dalla sala d’attesa (WC utenti) e l’altro a servizio delle sale visite (WC personale);

efficienza degli impianti;

conformità dell’immobile agli strumenti urbanistici vigenti;

Il contratto sarà effettuato mediante scrittura privata, con riferimento a quanto previsto dalla Legge n. 392/1978 e successive modifiche, che disciplina la materia.

È escluso il rinnovo tacito del contratto alla scadenza. Resta salva per le parti di rinegoziare il contratto.

Si invita a far pervenire al Comune di Ravello la manifestazione d’interesse, tramite PEC al seguente indirizzo protocollo. protocollo@comune.ravello.sa.it, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20/12/2021. La lettera dovrà contenere i dati identificativi della persona fisica o giuridica interessata e i relativi recapiti telefonici.

Il responsabile del procedimento del presente avviso è la dott.ssa Antonella Masullo Responsabile dell’Area Affari Generali – tel. 089 857122 indirizzo e-mail: affarigenerali©comune.ravello.sa.it.