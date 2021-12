Aumento dei contagi a Maiori, gli aggiornamenti del Sindaco Antonio Capone. Attivato il COC

Maiori, costiera amalfitana. A fronte del notevole aumento dei contagi, il sindaco Antonio Capone interviene con una diretta su Facebook: «A distanza di circa un anno mi ritrovo a dover rifare un video per notiziarvi circa la situazione epidemiologica nella nostra città. La situazione dei contagi del nostro paese è pari a 84 positivi. Ovviamente non sono i casi effettivi, ci giungono notizie da parte dei laboratori di analisi e delle farmacia che ci fanno capire che arriveranno altri casi di positività. Una situazione abbastanza delicata, critica e per certi aspetti preoccupante. Una situazione molto simile a quelle che avviene anche in altri paesi sia dalla costiera amalfitana che della Regione Campania. Gli 84 che abbiamo a Maiori non hanno sintomi gravi. Questa variante è così, un virus molto veloce e contagioso dal punto di vista della diffusione però poco aggressivo, con sintomi lievi quali un leggero mal di testa ed un po’ di raffreddore. Abbiamo solo qualche caso un po’ più particolare con sintomi più forti più gravi e riguarda qualcuno che non è vaccinato oppure chi è vaccinato ma ha una quantità di anticorpi abbastanza ridotti.

Per far fronte a questa emergenza abbiamo riunito stamattina il COC comunale per mettere in campo le misure necessarie per essere ancora una volta vicini alla nostra città in questo momento particolare. Purtroppo ci siamo resi conto che la Asl, soprattutto negli ultimi giorni, è collassata e non riesce a gestire quelle che è la quantità di positivi, la quantità di contatti che si stanno si stanno verificando in questi giorni. Anche nell’ambito delle vaccinazioni abbiamo un centro vaccinale a Castiglione che funziona ad intermittenza perché mancano i medici.

Tenteremo di supportare le la popolazione in questa fase allo stesso modo, con la stessa intensità e con la stessa voglia di essere vicino alla città anche perché è mortificante per un sindaco non poter dare delle risposte a cittadini che ci chiedono di intervenire e di essere supportarti in momenti di grande difficoltà. Quindi col COC abbiamo deciso di intensificare i controlli in questi giorni in vista delle festività di fine anno per quanto riguarda il Green Pass, l’uso della mascherina e gli assembramenti che si possono creare in alcuni locali o in strada.

La raccomandazione che faccio a voi concittadini è quella di essere responsabili rispetto a quelle che sono le classiche misure di contenimento, cioè distanziamento, utilizzo della mascherina ed evitare assembramenti e cenoni anche in vista del fine anno. Siate prudenti, fate i tamponi, anche chi è vaccinato lo faccia lo stesso un sonno in modo da mantenere nei limiti di guardia il contagio della nostra città al fine pur di evitare restrizioni da parte mia e da parte degli enti comunali che potrebbero arrivare visto l’aumento esponenziale dei positivi.

Voglio fare anche un appello ai medici di base, soprattutto in questa fase in cui ci sta una grande difficoltà da parte della Asl, di stare vicino ai propri pazienti soprattutto a quelli coinvolti ed a coloro che sono immunodepressi, che hanno difficoltà fisiche o difficoltà particolari. La nostra e la vostra vicinanza a queste persone è importantissima.

Credo che la città e voi cittadini risponderete come sempre avete fatto in passato ed anche stavolta ne usciremo alla grande. Usate sempre buon senso e responsabilità. Mi auguro che questo mio appello non sia vano e venga ascoltato, confido molto in voi con come ho sempre fatto».