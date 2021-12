Aumentano i contagi in Italia, anche Campania , Lazio e Lombardia rischiano la zona gialla a Natale

Non si fermano i contagi covid in Italia. E già da lunedi 6 dicembre dopo il Friuli anche la provincia autonoma di Bolzano entra in zona gialla. Ma secondo i parametri dell’Iss prima di Natale saranno altre le regioni a passare molto presumibilmente in giallo. Tra queste la Campania, insieme alla Calabria, il Lazio le Marche, Lombardia e Veneto.