Aumentano i contagi a Vietri sul Mare, sono 11 i nuovi casi di positività al Covid-19

Vietri sul Mare, costiera amalfitana. Il sindaco Giovanni De Simone aggiorna la situazione epidemiologica in città comunicando che in data odierna si registrano ben 11 nuovi casi di positività al Covid-19 su 31 tamponi eseguiti. Al contempo si rende nota anche l’avvenuta guarigione di un cittadino. Sale, quindi, a 39 il totale degli attualmente positivi sull’intero territorio comunale.

Si rinnova l’appello alla cittadinanza a non abbassare la guardia continuando a rispettare le regole anti-Covid: indossare correttamente la mascherina anche all’aperto, igienizzare spesso le mani, mantenere il distanziamento sociale, evitare assembramenti e continuare le vaccinazioni.