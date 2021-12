Aumentano i contagi a Vico Equense, sono 25 i nuovi positivi al Covid-19

Vico Equense, il sindaco Giuseppe Aiello aggiorna la situazione epidemiologica in città rendendo i noti i dati pervenuti dall’ASL NA 3 Sud e che fanno registrare un aumento dei contagi con ben 17 nuovi casi di positività al Covid-19 e l’avvenuta guarigione di 6 cittadini: «La situazione epidemiologica è in netta risalita nella nostra città. L’attenzione deve essere massima soprattutto in questi giorni di feste. Rispettiamo le norme anticontagio ed utilizziamo atteggiamenti di prudenza e di responsabilità sanitaria. In caso di contatti diretti con positivi, in presenza di sintomi o in attesa di sottoporsi a tampone molecolare è obbligatoria la quarantena fiduciaria, nel rispetto della normativa vigente.

Le raccomandazioni alla cittadinanza restano le stesse: mascherina, distanza sociale e frequente igienizzazione delle mani.

Infine, esorto tutti ad aderire alla campagna vaccinale e auguro un’imminente guarigione ai contagiati.

Buone feste, in sicurezza».