Aumentano i contagi a Maiori, il Nucleo Comunale della Protezione Civile invita tutti alla massima responsabilità

Dopo il boom di contagi a Maiori, che nella giornata di ieri ha registrato 26 nuovi casi di positività al Covid-19, il locale Nucleo Comunale della Protezione Civile lancia un appello alla cittadinanza: «Dopo molteplici verifiche e segnalazioni, ed altrettante valutazioni volevamo chiedere a tutti massima responsabilità, il nostro paese sta registrando un numero notevole di positivi al virus, famiglie intere, bambini, giovani e meno giovani…. anche molti vaccinati! È difficile risalire a tutti i contatti, per questo chiediamo a tutti di tutelarsi e tutelare la salute altrui! Indossiamo sempre la mascherina (ffp2), tenendo la distanza di sicurezza di 2 mt e non formiamo assembramenti soprattutto nei luoghi chiusi! Questa quarta ondata vede un virus che corre velocemente, ed è difficile frenarlo se non siamo responsabili! Appello anche ai genitori, fate capire ai vostri figli quanto sia importante la salute propria e dei loro cari!».