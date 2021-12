Atrani, gesto d’amore in 50, tante sono state oggi le donazioni di sangue all’AVIS e

Atrani, costiera amalfitana. Sono state ben 50 le persone che questa mattina hanno compiuto un gesto d’amore donando il sangue ad Atrani. La giornata del dono del sangue, organizzata dal Comune di Atrani in collaborazione con l’Avis Salerno, ha visto la presenza di molti cittadini che si sono recati all’unità mobile dell’Avis sita questa mattina in Piazzale Marinella. A tutti i donatori un sentito ringraziamento per il gesto di altruismo. Questo il post dell’amministrazione De Rosa alla guida del Comune di Atrani. Questa mattina , sabato 11 dicembre 2021, in Piazzale Marinella è stata presente una postazione dell’Avis del Comune di Salerno per la raccolta di sangue.

Queste erano le indicazioni per donare il sangue

Per poter effettuare la donazione è necessario esibire un documento di identità ed il Codice Fiscale. Coloro che hanno completato il ciclo di vaccinazione Covid-19 potranno chiedere gratuitamente l’esecuzione del dosaggio quantitativo degli anticorpi e gli esami saranno inviati via mail.

Per poter donare il sangue bisogna avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni. Se si tratta della prima donazione non bisogna superare i 60 anni. Si deve, inoltre, avere un peso corporeo non inferiore a 50 chili.

Ricordiamo che l’intervallo tra una donazione e l’altra deve essere di 90 giorni per gli uomini e 180 giorni per le donne.

Nel rispetto delle normative di prevenzione per la diffusione del Covid-19 i donatori dovranno attendere il proprio turno mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro.

Per le prenotazioni chiamare il numero 3356574781.

