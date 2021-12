Artisti del panettone 2021, il vincitore è Luigi Biasetto secondo posto Salvatore De Riso (Sal De Riso) di Minori in Costiera Amalfitana

Luigi Biasetto vince “Artisti del Panettone 2021”, il concorso che premia il miglior panettone tradizionale classico basso senza glassa, organizzato in partnership con la Gazzetta dello Sport, giudicato da un team di esperti, guidato dal presidente di giuria Vincenzo Santoro di Pasticceria Martesana, campione uscente e un selezionato gruppo di giornalisti del settore food.

Artisti del Panettone, il vincitore è Luigi Biasetto

La premiazione, condotta dallo chef Alessandro Borghese e da Giulia Salemi, si è tenuta questa mattina a Palazzo Bovara, nell’ambito di “Happy Natale Happy Panettone”, iniziativa volta alla valorizzazione del tipico dolce delle feste, organizzata da Confcommercio Milano con le associazioni aderenti coinvolte, MNcomm e APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani, con il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano e Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi e il supporto di Fiera Milano.

Luigi Biasetto della pasticceria Biasetto di Padova ha conquistato la medaglia d’oro degli Artisti del Panettone 2021, davanti a Salvatore De Riso della pasticceria Sal De Riso di Minori (SA) e Mattia Premoli della pasticceria La Primula di Treviglio (BG), rispettivamente secondo e terzo classificato.

Presenti anche diverse istituzioni alla cerimonia, nelle figure di: Marco Barbieri, Segretario Generale Confcommercio Milano, Luca Palermo, AD Fiera Milano spa, Alessia Cappello, Assessore allo sviluppo economico e politiche del lavoro del Comune di Milano, Stefano Bolognini, Assessore allo sviluppo della città metropolitana, giovani e comunicazione di Regione Lombardia ed Elena Vasco, Segretario Generale della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, che hanno testimoniato l’importanza di un evento dal grande valore simbolico che esalta le eccellenze italiane, soprattutto in un momento di ripresa delle attività commerciali.

Anche un riconoscimento speciale

Durante l’evento “Artisti del Panettone 2021” è stato premiato anche Francesco Borioli del laboratorio Infermentum di Stallavena (VR) con un riconoscimento speciale da parte del Consorzio dell’Asti Spumante e del Moscato d’Asti Docg con la seguente motivazione espressa dal direttore del Consorzio di tutela, Giacomo Pondini: «Abbiamo voluto premiare Infermentum per la grande ricerca sugli ingredienti utilizzati negli impasti e per le farciture, oltre che per l’innovazione e l’originalità che caratterizzano il lavoro di un team giovane, che propone un’idea di pasticceria contemporanea, sempre nel rispetto delle origini e delle tradizioni».

Tra i premiati degli “Artisti del Panettone 2021” anche il pasticcere Andrea Zino della pasticceria Canepa 1862 di Rapallo (GE) cheha ricevuto il premio GazzaGolosa da Gazzetta dello Sport per il percorso di assoluta eccellenza compiuto nel settore dei lievitati.