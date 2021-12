Arte. “Sorrento Loves Art” di TvBoy in mostra a Milano

C’è anche “Sorrento Loves Art”, tra le opere esposte al museo Mudec di Milano, in occasione della mostra di TvBoy. Si tratta della riproduzione, con tecnica mista su tela, del celebre murale che campeggia sul muro d’ingresso della villa comunale di Sorrento, realizzato nel 2018 in occasione della sua partecipazione all’evento “Sorrento Young Art”. “L’opera ritrae tre grandi protagonisti intimamente legati alla città di Sorrento: Lucio Dalla, Sophia Loren ed Enrico Caruso – spiega il sindaco, Massimo Coppola – Ed è meta di centinaia di curiosi e visitatori.

Un modo per veicolare l’immagine della nostra città, anche attraverso l’arte”. TvBoy è, a livello internazionale, uno degli esponenti principali del movimento Street Art di matrice Neo Pop. Le sue opere sono esposte in diversi Paesi, dalla strada alle mostre museali. Ora Mudec Photo lo ospita per la prima volta a Milano in una personale dell’artista che svela al visitatore l’occhio ironico e satirico ma sempre attento alla riflessione con cui TvBoy reinterpreta i vari trend seguiti dalla società moderna attraverso la sua arte.