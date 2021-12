Articolo di Maurizio Vitiello – La “digital art” secondo Maurizio Bonolis.

Di solito, il sociologo s’avvede del futuro mentre il critico d’arte comprende e valuta con varie ragioni gli artisti di qualità, che operano seguendo i vari codici linguistici scelti.

Bisogna essere consapevoli e determinati per afferrare i sensi espressi dall’arte contemporanea.

Nonostante i vari momenti di “lockdown” alcuni artisti hanno proseguito a lavorare negli studi e, tra questi, Maurizio Bonolis ha intensificato i suoi motivi di ricerca, grazie alla “digital art.

Altri, invece, si sono arenati, hanno ceduto al passo della depressione

Essere “in onda” con la vita è essenziale per chi è creativo, ma non tutti gli artisti rispondono allo stesso modo, vuoi per stanchezza, vuoi perché non hanno più nulla da dire.

La presenza artistico-visiva di Maurizio Bonolis ha un suo specifico spessore e una sua intensità, che incontra qualità espressive in termini congruenti e intensi.

Certamente, traspare una forte sensibilità cromatica.

Le incursioni su campi volutamente astratti, tra quelli segnici, geometrici e informali, vanno al di là della materia sottilissima e tutte le disposizioni cromatiche esaltano un “corpus” di lavori di tenace forza attrattiva.

Ho visto i suoi lavori e ognuno è misura equilibrata e calibrata di una ricerca disciplinata, bilanciata su matrici astratte e confortata da declinazioni geometrico-spaziali.

Ogni opera è sintesi di un attento comporre e ripercorrere l’arte contemporanea nelle sue più variegate versatilità concludenti.

In una manifesta programmazione tematica i risultati raggiunti mostrano dosaggi di tagli geometrici, segmenti attenti, accenti segnici e campiture cromatiche, nonché riparti e riporti di atmosfere psicologiche.

Con un lavoro seriamente regolato, seppur molto appartato nel suo spazio napoletano, è attento alle novità delle tendenze e corrobora un suo personalissimo elenco di prove.

Da un’attenta lettura, nonché da una precisa disamina, si comprendono che le sue controllate stesure col “mouse” riprendono una creatività sorgiva, intelligente e sempre tesa a profili futuri.

