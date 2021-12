Arriva il Natale a Praiano: il programma degli spettacoli e delle manifestazioni fino al 6 gennaio. A Marina di Praia e sulla facciata delle chiese di San Luca e di San Gennaro, immagini a tema natalizio scorreranno tutte le sere fino al 6 gennaio 2022. Nei posti più centrali di tutto il paese si potranno ammirare le decorazioni realizzate dai bambini e dalle mamme praianesi.

8 dicembre 2021

Festività dell’Immacolata Concezione

Apertura delle Festività Natalizie

Chiesa di San Luca, ore 18.15

Chiesa di San Gennaro, ore 19.15

Sante Messe

Chiesa San Luca Evangelista: Ore 10.30 – 17.30

Chiesa di San Gennaro V. e M.: ore 9.00 – 11.00 – 18.00

Prevenzione è salute

Piazza San Luca dalle ore 9.00

Misurazione della pressione arteriosa a cura dei volontari di CRI Costa Amalfitana

Mercatini di Natale

Piazza San Luca dalle ore 10.00

Esposizione di artigianato locale, addobbi natalizi e idee regalo

16 dicembre 2021

Patrocinio di San Gennaro V.e M.

Chiesa Sn Gennaro V. e M.

Santa Messa Vespertina, ore 18.00

Il 16 dicembre è una delle tre occasioni dell’anno in cui si liquefa il sangue di San Gennaro custodito in un’ampolla nel Duomo di Napoli, è il giorno del cosiddetto “miracolo laico” di San Gennaro.

18 dicembre 2021

Concerto per Chitarra e Pianoforte

Congrega del SS. Rosario – Chiesa di San Luca, ore 18.15

pianoforte: Marianna Casola

chitarra: Luigi Talamo

musiche di: F. Carulli, M. Llobet, J. Rodrigo, L. Boccherini, C. Debussy, M. Castelnuovo-Tedesco.

Ingresso consentito solo se in possesso del Green Pass

19 dicembre 2021

Benedizione dei Bambinelli

ore 11.00 Chiesa di San Gennaro

A seguire i bambini del catechismo addobberanno l’albero di Natale in Piazza

23 dicembre 2021

Arriva Babbo Natale

Piazza San Gennaro, ore 15.00

Gran divertimento con giochi e momenti di allegria con gli Elfi. Babbo Natale arriverà sulla slitta con sorprese per tutti i bambini.

Sarà obbligatorio, per tutti, indossare la mascherina.

25 dicembre 2021

“Un’Arpa sotto l’Albero”

Chiesa di San Luca Ev., ore 18.30

Arpa – Valentina Milite

Ingresso consentito solo se in possesso del Green Pass

Sante Messe

Chiesa San Luca Ev. ore 10.30 – 17.30

Chiesa San Gennaro V.M. ORE 9.00 – 11.00 -18.00

26 dicembre 2021

Christmas Melody “Solisti Brass Evolution”

Chiesa San Gennaro, ore 19.00

Trombe: Saverio Barbarulo, Donino Gaudieri

Corno: Vincenzo Di Lieto

Trombone: Gioacchino Mansi

Tuba: Matteo Coppola

Percussioni: Rosario Barbarulo

Ingresso consentito solo se in possesso del Green Pass

27 dicembre 2021

Natale a San Domenico

Chiesa di Santa Maria a Castro

Messa e deposizione del Bambino nel presepe.

A seguire pic-nic in piazza.

29 dicembre 2021

“Il Flauto tra-scritto”

Congrega del SS. Rosario – Chiesa di San Luca, ore 19.30

Flauto: Vincenzo Santoriello

Pianoforte: Marina Rosato

Musiche di: Schumann, Massenet, Faurè, Ravel, Mozart, Bach, Bizet, S. Alfonso De Liguori.

Concerto offerto dall’Associazione Flautisti Italiani, con il patrocinio del MIC e della Regione Campania.

Ingresso consentito solo se in possesso del Green Pass.

30 dicembre 2021

“Messa in luce – I Tableaux Vivants”

Chiesa di San Luca Ev. – ore 18.30

La performance teatrale dei Percorsi Caravaggeschi lungo la via del Sacro, nasce da uno studio della compagnia Teatri 35 sulla via Francigena del Sud.

Una direttrice geografica carica di storia, di mito e percorsa nei secoli dalle persone, spinte da motivi più svariati.

L’attenzione si è concentrata al tratto che da Troia arriva a Monte Sant’Angelo e a Otranto, per poi attraversare il Mediterraneo verso la Terra Santa.

Ingresso consentito solo se in possesso del Green Pass.

31 dicembre 2021

Vigilia di Capodanno

Messa Solenne di Fine Anno e Te Deum di Ringraziamento

Chiesa S. Luca Evangelista ore 17.30

Chiesa S. Gennaro V.M. ore 18.00

1 gennaio 2022

Concerto di Capodanno

Trio, Arpa, Violino e Voce

Chiesa di San Gennaro ore 19.00

Soprano: Rosa Spinelli

Violino: Luca Gaeta

Arpa: Valentina Milite

Ingresso consentito solo se in possesso del Green Pass

Sante Messe

Chiesa San Luca Ev. ore 10.30 – 17.30

Chiesa San Gennaro V.M. ore 9.00 – 11.00 – 18.00

5 gennaio 2022

Arriva la Befana

Piazza San Luca ore 14.30

Giochi, suoni, palloncini e momenti di divertimento con l’arrivo della Befana “con le sue calze” ricche di dolciumi.