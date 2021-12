Arriva il concorso Piano ti premia 2021

Prende ufficialmente il via il concorso Piano ti premia promosso, come tradizione ogni anno, dalla Confcommercio di Piano di Sorrento presieduta da Gianluca Di Carmine, con il patrocinio del Comune e la cooperazione dei commercianti. Fino al 5 gennaio chi farà acquisti presso le attività imprenditoriali aderenti all’iniziativa riceverà le cartoline del concorso e potrà sfidare la fortuna, in modo veloce e sicuro, sul sito web pianotipremia.it tramite un sistema di doppia autenticazione.

Il montepremi in palio è di 23mila euro suddivisi in 520 buoni spesa (100 premi da 100 euro, 100 premi da 50 euro e 320 premi da 25 euro) spendibili entro il 28 febbraio 2022 sempre nei negozi aderenti. “Quest’anno i premi sono più del doppio – sottolinea il presidente Di Carmine -. In prossimità delle festività natalizie tutti ci troviamo a fare i conti con i regali e le esigenze famigliari. Pensare che, con il concorso, possiamo contribuire ad un piccolo attimo di spensieratezza in oltre 500 case, proprio tra le famiglie che scelgono e sostengono le attività della nostra città, riporta ad una dimensione umana dello shopping che ci piace sempre valorizzare”.

I vincitori, inoltre, qualora lo volessero, potranno anche decidere, al momento dell’incasso del premio, se destinare parte della vincita in beneficenza per aiutare le famiglie del territorio in difficoltà anche a causa del Covid.