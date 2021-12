Arola, parcheggio comunale, buche pericolose

Vico Equense – Non solo Metropolis, ma anche il Corriere del Mezzogiorno parla delle buche di Vico Equense. “C’è un problema di manutenzione – si legge – ma, più spesso, il nodo sono gli appalti per i rifacimenti delle strade. Accade che gli aggiudicatari impieghino materiali scadenti o lavorino male e che gli enti pubblici non esercitino l’adeguata sorveglianza sui cantieri.” Nella foto la denuncia del parcheggio comunale della scuola di Arola. “Uno scempio che va avanti da anni” sottolinea Giuseppe Del Santo su facebook.