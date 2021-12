Aria di Natale: spettacolo di Rosalba Spagnuolo alla Chiesa di Mortora venerdi 10 dicembre alle 19

Piano di Sorrento ( Napoli ) “Aria di Natale” è il nuovo spettacolo natalizio della famosa coppia nella vita e nell’arte costituita da Rosalba Spagnuolo, cantante e attrice, e Francesco Cesarano, chitarrista e compositore, pregiatissimi cultori, in cinquant’anni di ininterrotta carriera, della esecuzione, del recupero e della valorizzazione del teatro e della canzone classica napoletana. Lo spettacolo, che si terrà venerdi 10 dicembre alle 19 presso la Chiesa di Santa Maria di Galatea, a Mortora, apre la rassegna natalizia del Comune di Piano di Sorrento, voluta dal Sindaco Cappiello Salvatore e dal Vice Sindaco Giovanni Iaccarino. In un momento storico così pesantemente segnato dal dolore della pandemia che ha piegato il mondo, l’evento vuol essere un invito alla speranza della rinascita nel segno del Natale. Come ricorda il parroco don Vito Maresca, un concerto tenuto in Chiesa, attraverso la suggestiva fusione tra sacralità del luogo e il linguaggio universale delle parole e della musica, può trasformarsi per chi vi partecipa in un rito collettivo di preghiera che ispira i cuori a entrare con la giusta dimensione emotiva nello spirito del Natale. La musica in Chiesa va letta nel senso del messaggio indirizzato dal Concilio Vaticano II agli artisti: “Non rifiutate di mettere il vostro talento al servizio della verità divina. Il mondo nel quale noi viviamo ha bisogno di bellezza per non cadere nella disperazione. La bellezza, come la verità, mette la gioia nel cuore degli uomini. E questo grazie alle vostre mani” (Concilio Vaticano II, Messaggio agli artisti, 8 dicembre 1965).

Lo spettacolo-evento, scritto e diretto dalla stessa Rosalba Spagnuolo, si avvale della collaborazione del percussionista Vittorio Pane e, quale voce recitante, del dottor Carlo Alfaro. Si tratta del racconto della storia del presepe napoletano attraverso brani musicali e inserti recitati.

Ci auguriamo, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, di vedervi in tanti per vivere un’esperienza di pienezza dei cuori che ci apra tutti alla festa interiore della carità e dell’amore per gli altri, qual è il senso profondo del Natale.

Carlo Alfaro