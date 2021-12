ARCHEOLOGIA. Micene dal mito alla storia. MOSTRA FOTOGRAFICA ON LINE

Nell’estate del 1955, Robert McCabe, un giovane americano di appena 20 anni, ricevette una semplice missione dal professor Alan John Bayard Wace: creare un archivio fotografico di Micene con la fotocamera Rolleiflex e la pellicola Plus-X.

Alan John Bayard Wace è stato responsabile degli scavi effettuati dalla British Archaeological School of Athens a Micene da quando gli è stato concesso il permesso ufficiale di scavo nel 1920, come direttore della British School of Athens.

Robert McCabe ha scattato circa 200 foto quell’anno, un piccolo numero forse per i moderni modelli digitali, ma comunque un record grande e completo.

Una mostra fotografica online di Robert McCabe è stata caricata per questo periodo dal Museo di Archeologia Classica dell’Università di Cambridge, intitolata: Micene: dal mito alla storia. Questa mostra presenta una cinquantina di queste fotografie, catturando una registrazione in bianco e nero del sito e della posizione di Micene nel paesaggio più ampio – un paesaggio nelle fotografie di McCabe di archeologi e gente del posto le cui interazioni e storie sono descritte nelle didascalie.

Le fotografie di questa mostra offrono un quadro dell’incontro tra mito e storia. Micene occupa un posto speciale sia nella mitologia greca che nella storia greca.

Le storie del suo popolo e dei re micenei si intrecciano attraverso l’antica narrazione dell’Iliade di Omero alle tragedie di Eschilo e Sofocle e oltre. Queste storie raccontano di un passato lontano, di una città governata da una famiglia piena di discordie e tradimenti: Agamennone, che guidò le forze greche contro la città di Troia per difendere l’onore del fratello di Menelao, solo per essere ucciso torna in patria . da sua moglie, Clitennestra, e dal suo amante.

Il sito archeologico stesso si trova nel nord-est del Peloponneso in Grecia. Micene fu un potente centro di produzione e amministrazione dell’età del bronzo, con dominio nelle aree circostanti della pianura argolica.

I resti di un complesso palaziale, con templi, magazzini, botteghe artigiane e case circondate da imponenti mura fortificate, testimoniano una città prospera. Al di là della cittadella, tombe e strade collegavano il centro con la sua posizione e non solo, poiché la città controllava le rotte commerciali sia marittime che terrestri.

Nel 1999, l‘UNESCO ha designato Micene come sito del patrimonio mondiale, evidenziando l’impatto che il sito ha avuto e continua ad avere sull’arte e sulla letteratura europea per più di tre millenni. Il 2020 segna cento anni dagli scavi britannici di Micene, guidati da Alan Wace.

Per maggiori informazioni sul sito:

https://museums.cam.ac.uk/story/mycenae-from-myth-to-history/

Fig.1: Vista panoramica di Micene e del paesaggio circostante. Questa immagine è una delle prime foto panoramiche, composta da due foto intrecciate. All’estremità sinistra, è visibile l’ingresso del Tesoro di Atreo, noto anche come “Tomba di Agamennone”, da nove tombe a volta micenee al luogo. All’estremità destra è la cittadella di Micene.

Fig.2: Il lato ovest del circolo funerario A alla luce del mattino con lo sfondo del monte Sarah.

Fig.3: I turisti visitano la Tomba di Clitennestra, dove era stato recentemente restaurato il tetto che era stato danneggiato da Velis Pasha all’inizio del XIX secolo.

Fig.4: Il rilievo del leone sopra la porta principale dell’Acropoli di Micene.

A cura di: Konstantinos Tziambasis