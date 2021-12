Antonella Fiordelisi ad Amalfi al bar Francese rivela i giocatori con cui è stata

Antonella Fiordelisi si gode il momento: felicemente single dopo vari flirt che le sono stati attribuiti, la schermitrice e modella ne ha approfittato per raccontare tutte le sue verità. A cominciare dalle presunte storie avute negli anni con Gonzalo Higuain e Nicolò Zaniolo, tra gli altri. “Non sono mai stata con questi due calciatori – ha scritto su Instagram la 23enne originaria di Salerno – anzi in generale non sono mai stata con calciatori. Forse uno ma non era né Zaniolo né Higuain”. L’influencer da oltre un milione di followers su Instagram lascia la porta aperta: chi sarà mai il calciatore con cui “forse” in passato avrebbe avuto una storia?