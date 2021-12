Anno Secondo era pandemica, il post di Gerardo Russomando, ex assessore di Maiori in Costiera amalfitana, che sta seguendo su Positanonews dall’ìnizio questa pandemia da Coronavirus Covid – 19

“Inizialmente in Italia c’erano due categorie, i guariti e i non infettati. Poi, con quattro tipi di vaccinazioni, abbiamo creato otto differenti categorie, dopodiché abbiamo fatto la seconda dose “mischiata” con tre differenti vaccini e a questo punto siamo arrivati a 24 tipi diversi di immunizzazioni. …… Adesso si dà la possibilità di fare Pfizer o Moderna, a piacere o a caso, così arriviamo al numero pazzesco di 48 diversi regimi di immunizzazione. Una cosa che non è mai accaduta sulla faccia della Terra, da quando c’è la vaccinazione.

Il problema, per prendere decisioni politiche, è che bisogna capire quanto è protetta la popolazione. Come si fa a calcolare la protezione, con 48 diverse situazioni immunologiche? Io penso che è una follia quella che è stata creata. Come microbiologo sono indignato per la situazione che è stata creata.

Conosciamo i dati sulla durata dei vaccini sulla base dei trial delle aziende farmaceutiche: Pfizer ha fatto i trial con tre dosi Pfizer, ma non sappiamo nulla sui dati relativi alla combinazione tra vaccini diversi. Un «pasticcio» che gli altri Paesi non hanno fatto”.

(Andrea Crisanti, microbiologo)