Animal Show, omaggio di sei artisti al mondo animale

Napoli – “Animal Show” è il titolo della collettiva di sei artisti invitati a esporre nella Galleria Acappella, fino al 15 febbraio 2022, dal patron Corrado Folinea. Nella presentazione alla mostra lo scrittore, Ernesto Tedeschi, ci ricorda che Cartesio scopre nell’animale il difetto della parola, nella forma razionalmente organizzata di quella caratteristica articolazione del discorso che è una risposta. Eppure chiunque di noi ha un’animale in casa sa che non è proprio così, gli animali hanno altri modi per rispondere a noi, e non si tratta di una nostra proiezione. Un cane come un gatto rispondono secondo quella che la loro natura, siamo noi che il più delle volte non sappiamo ascoltarli e, in alcuni casi, capiterà che ci torni indietro, come nel racconto di Apuleio, ogni singola bastonata che abbiamo dato all’asino. I sei artisti della collettiva “Animal Show”, come nuovi fauves rispondono a Cartesio con le emozioni che danno vita a quell’interplay che si crea tra uomo e animale che non richiede l’articolazione di una parola. Così Coline Marotta attraverso i suoi colori ci descrive l’amore dei gatti verso i loro umani, la polacca Monika Chlebeck pone al centro della sua opera cani, l’artista greca Kyveli Zoi si spinge fino a contrapporre l’uomo al pesce rosso nella classica boccia di vetro. Pappagallini ironici e divertenti sono quelli che ci propone il tedesco André Wendland, il cui becco irride il famoso naso del Duca di Urbino di Piero della Francesca. Infine la sofferenza del coniglio bianco “preparato al peggio” dell’americano Andersen Woof e i colori dei lepidotteri dell’unica italiana Marta Ravasi che sembrano riversare sulla tela del quadro tutta la loro incantevole unicità di creature straordinarie. La mostra che ci propone Corrado Folinea, fondatore del Museo Apparente, esalta l’animale e il suo rapporto con una specie diversa.

Di Luigi De Rosa

Corrado Folinea, Director at Galleria Acappella Founder Museo Apparente

Galleria Acappella e Museo Apparente : http://www.museoapparente.eu/