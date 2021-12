Ancora un ritiro nei supermercati: presenza di micotossine in un noto marchio di farina. Ancora un ritiro da parte del Ministero della Salute in Italia. Questa volta ad essere interessato dal ritiro è stato un prodotto molto utilizzato nelle case di tutti gli italiani: la farina. Soprattutto in concomitanza delle feste natalizie, sono molti i cittadini che stanno comprando la farina per poter realizzare dolci e pietanze di vario genere.

L’allarme riguarda nello specifico una farina di mais in cui sono stati trovati valori di micotossine non conformi ai limiti di legge.

Il ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di farina di mais fioretto a marchio Molino Sapignoli. Il ritiro è avvenuto in seguito alla rilevazione di una non conformità nei valori delle micotossine.

Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 1 kg con il numero di lotto 210249 e il termine minimo di conservazione 01/10/2022.

La farina di mais richiamata è stata prodotta dall’azienda Molino Sapignoli di Sapignoli G. & C. Snc, nello stabilimento di Calisese di Cesena, in provincia di Forlì-Cesena.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione segnalati.

Tra gli ultimi ritiri alimentari effettuati dal Ministero della Salute in Italia c’è anche quello di un lotto di Pandoro prodotto dalla notissima ditta Melegatti 1894.

All’interno del pandoro è possibile “la presenza di corpi estranei in plastica dura” all’interno dell’impasto e anche nell’ “aspetto e/o forma e/o struttura non perfetti”.

Il lotto di cui si parla è il numero 210917 con il termine minimo di conservazione (Tmc) 30/04/2022 e interessa sia i dolci venduti in confezione da 750 grammi, che quelli venduti in confezione da 740 grammi.

A produrre I pandori protagonisti di questo inconveniente la Melegatti 1894 Spa all’interno dello stabilimento di Via Monte Carega 23, a San Giovanni Lupatopo, in provincia di Verona.

Quindi, in via cautelativa l’azienda raccomanda di non consumare il pandoro che presenta il lotto segnalato ed inoltre invita a restituirlo presso il punto vendita d’acquisto.