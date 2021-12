Ancora ritiri alimentari, attenzione se avete acquistato questi prodotti

Ancora richiami alimentari che riguardano da vicino il carrello della spesa degli italiani. A finire sotto torchio questa volta sono dei formaggi di origine francese, un insaccato tipico rumeno e del granturco per mangimi.

A segnalare i ritiri in Italia sono i supermercati Coop e Decò dove questi prodotti vengono commercializzati ed anche il Ministero della Salute.

Ritirati alimenti dal Supermercato: ecco quali

Coop e Decò hanno segnalato il richiamo da parte del produttore di alcuni lotti di selezione di formaggi francesi Plateau 5 fromages de France Grande Sélection a marchio Entremont Terroirs & Sélection per “evidenza di Listeria monocytogenes”.

Sono interessati i vassoi da 300 grammi contenenti Cantal Dop, fourme d’Ambert Dop, tomme de brebis (toma di pecora), Saint-Nectaire Dop e tomme des Pirénées Igp. Il lotto interessato è il numero 21327123 con la data di scadenza 04/01/2022, 21328124 con scadenza 05/01/2022 e 21329125 con scadenza 06/01/2022.

Coop rende noto che il richiamo dei formaggi francesi interessa i punti vendita delle cooperative Unico Firenze, Coop Centro Italia e Centrale Adriatica. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 02 37059076.

Ritirato insaccato

E’ stato lo stesso Ministero della Salute, invece, a pubblicare l’avviso di richiamo di un lotto dell’insaccato tipico della Romania toba ca la mama a casa a marchio Marcel, sempre per la “presenza di Listeria monocytogenes”.

Il prodotto in questione è venduto in confezioni sottovuoto con il numero di lotto 004091121 e il termine minimo di conservazione (Tmc) 29/12/2021, e con il numero di lotto 004121121 e il Tmc 01/01/2022.

Il ministero ha segnalato anche il richiamo da parte del produttore di alcuni lotti di granturco ibrido e granturco frantumato ibrido medio ad uso zootecnico come materia prima per mangimi venduti con il marchio La Fattoria di MZ per la “presenza di aflatossine oltre i limiti di legge”.

I prodotti interessati sono venduti in sacchi da 25 kg, con i 080921 e 100921 (solo granturco ibrido). Il granturco richiamato è stato prodotto da Michelotti & Zei Srl nello stabilimento di via Francesca 1559 a Larciano, in provincia di Pistoia