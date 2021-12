Ancora danni in Penisola Sorrentina: frana in via San Vito, a Sant’Agnello. Il forte maltempo che in questi giorni si è abbattuto sulla Penisola Sorrentina continua a creare danni. Le piogge incessanti ed il forte vento hanno dato vita a diverse frane, tra Sorrento, in via Nastro Verde, e Piano di Sorrento, in via San Liborio.

Ma, purtroppo, la nostra Penisola ha continuato a crollare: un’altra frana, infatti, si è verificata a Sant’Agnello, in via San Vito. Terreno e detriti si sono staccati dal muro e riversati sulla strada. impedendo il passaggio.