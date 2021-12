Ancona-Capo Nord in bici passando per la costiera amalfitana. L’impresa di Daniele Panarella

Il 32enne Daniele Panarella, nato a Recanati ma residente ad Ancona, sta portando avanti un’impresa titanica, ovvero quella di raggiungere Capo Nord con la sua bici partendo dal Passetto di Ancona attraversando le coste di 9 paesi. E tra le tappe anche la splendida Amalfi, dove Daniele si è concesso una pausa per ammirare la bellezza della costiera amalfitana prima di riprendere il suo lungo viaggio.

Per raggiungere Capo Nord tra giugno e luglio Daniele dovrà percorrere una media di 100 chilometri al giorno e tutto il suo viaggio è documentato sulla pagina Facebook “Bike With Me” e su Instagram. Inoltre, il 32enne ha aperto una pagina Gofundme “Bike With Me: Around Europe to Nordkapp” per raccogliere fondi durante il viaggio che saranno destinati ad Emergency.

Daniele non chiede la solita donazione: «Ho pensato, dopo aver letto il libro di Dominque Lapierre dal titolo ‘Un dollaro mille chilometri’, di fare una cosa simile: 1 euro a chilometro per 16mila chilometri totali. A ciò si aggiungono altre opzioni, come «una donazione per una cartolina spedita dal luogo che si preferisce e che rientra nel viaggio; sostenere un check-point come quello di Roma, Barcellona, Parigi, Copenaghen e via così; una maglia del viaggio ed altre».

Daniele è laureato in fisica e specializzato in astrofica e l’idea di questa impresa l’ha avuta durante il lockdown.