Anas: proseguono i lavori di realizzazione della linea ferroviaria Napoli-Bari, limitazioni al transito lungo la SS162 “asse mediano”

CAMPANIA, ANAS: PER IL PROSIEGUO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA NAPOLI-BARI, LIMITAZIONI AL TRANSITO LUNGO LA SS162NC “ASSE MEDIANO”, IN PROVINCIA DI NAPOLI

le chiusure sono state richieste da RFI durante uno specifico incontro istituzionale presso la Prefettura di Napoli

limitazioni al transito sulle rampe di ingresso e di uscita dello svincolo Acerra-Casalnuovo

Per il prosieguo dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Napoli-Bari (tratta Napoli-Cancello), in capo a Rete Ferroviaria Italiana SpA, a partire dalle ore 22.00 di domani, sabato 4 dicembre, fino alle ore 15.00 di domenica 5 dicembre saranno attive limitazioni al transito lungo la strada statale 162NC “Asse Mediano”, in provincia di Napoli.

Tali limitazioni – che interesseranno un’area compresa tra i territori comunali di Acerra, Afragola e Casalnuovo – sono state definite durante uno specifico incontro istituzionale presso la Prefettura di Napoli, nel quale sono state dettagliate le attività da eseguirsi per il varo dell’impalcato di un viadotto ferroviario interferente con la strada comunale ‘Corso Italia’ del Comune di Acerra, in prossimità delle rampe dello Svincolo di Acerra/Casalnuovo dell’Asse Mediano

Nel dettaglio, quindi, sull’Asse Mediano sarà attiva:

– la chiusura al traffico della parte terminale (diramazione direzione Acerra) delle rampe di uscita dello svincolo di Acerra/Casalnuovo al km 27,850, sulle carreggiate in direzione Nola/Pomigliano e in direzione Lago Patria;

– la chiusura al traffico della rampa di ingresso dello svincolo di Acerra/Casalnuovo al km 28,200, sulla carreggiata in direzione Nola/Pomigliano.

La circolazione potrà usufruire di percorsi alternativi indicati in loco.