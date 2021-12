Anacapri, un cane a scuola per imparare il rispetto degli animali

Il Comune di Anacapri parla dell’iniziativa che vede un cagnolino diventare la mascotte di un istituto scolastico: «Lo hanno chiamato Vincenzino, in onore di Vincenzo Gemito, lo scultore napoletano a cui, nel 1965, fu intitolata la nostra scuola media.

Adottato per dar via ad un progetto di sensibilizzazione verso la tutela degli animali, rivolto ad alunni, genitori ed insegnanti, questo cagnolino sarà la mascotte dell’I.C. “Vincenzo Gemito”.

La normativa vigente in materia di benessere degli animali è in continua evoluzione, a dimostrazione dell’importanza di doversi concentrare, sin dalla più giovane età, sull’educazione al rispetto di tutti gli animali, domestici e selvatici che siano.

Per questi motivi, il Comune di Anacapri si riconosce pienamente nello spirito di questo progetto promosso dall’I.C “Gemito”, e dal canto proprio continuerà, come sempre fatto, a tenere alta l’attenzione su questo argomento, portando avanti con convinzione iniziative di simile natura.

A conferma di tutto ciò, e per meglio coordinare tali progetti, è stata infatti recentemente istituita una delega specifica, denominata appunto “Tutela degli Animali” e assegnata al nuovo consigliere comunale Eugenio Mele.

Difendere i diritti degli animali, assistendo e sensibilizzando sempre più la nostra comunità in tal senso, è sicuramente un atto di civiltà da perseguire tutti insieme, così da limitare sempre più i casi di maltrattamento, abbandono e incuria».