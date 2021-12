Amalfi: tornano gli Open Day al Marini Gioia, l’11 dicembre porte aperte per i prenotati. Sabato 11 dicembre l’Istituto Marini Gioia presenterà la sua offerta formativa in una giornata di OPEN DAY, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, in presenza, presso la sede centrale in via Grade Lunghe ad Amalfi. La visita sarà possibile solo su prenotazione, nei tre turni di ingresso (15.00, 16.15 e 17.30), per un massimo di 20 ospiti alla volta. Per l’accesso gli accompagnatori adulti dovranno essere muniti di GREEN PASS e mascherina, gli alunni solo di mascherina. A tutti sarà rilevata la temperatura.

Durante la visita sarà possibile conoscere tutte le novità sulle nuove curvature, sui programmi, sugli orari e visitare i laboratori dove alunni e docenti presenteranno brevissime esperienze didattiche. Sarà poi possibile conoscere anche ex studenti del Marini Gioia, ora universitari o già immessi nel mondo del lavoro che porteranno i loro interessanti contributi. Il Dirigente avrà il piacere di salutare personalmente i futuri studenti.

E’ possibile prenotare l’ingresso direttamente dalla home page del sito istituzionale www.marinigioia.edu.it