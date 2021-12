Amalfi, si cerca Antonio Camera sparito da casa sabato . 56 anni , figlio di Giuseppina Milano, con cui vive in via Santa Maria dei Castaldi è sparito da casa sabato 19 dicembre 2021. L’annuncio è stato dato dai volontari della Milennium di Amalfi ieri sera, domenica 20 dicembre 2021 ed ancora non è stato ritrovato .

Da diverse ore non si hanno notizie di questo nostro amico amalfitano, per chiunque abbia notizie è pregato di contattare i carabinieri della stazione di Amalfi…

Condividete tutti per favore.

IN CASO DI NOTIZIE O AVVISTAMENTI CHIAMATE SUBITO I CARABINIERI