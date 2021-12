Amalfi, rinviati tutti gli eventi natalizi a causa del covid19. Parla Enza Cobalto

Gli elementi che fanno la buona riuscita di un evento sono tanti, uno fra tutti è il pubblico e la serenità di questo.

Se il pubblico viene meno o subentra la paura, un evento non ha ragion d’essere. E per quanto l’accesso agli eventi sia assolutamente gestibile in sicurezza, registriamo anche in Campania – come ovunque – un aumento dei contagi e con esso, il numero di persone in quarantena e di altrettante semplicemente spaventate.

Non è questo il clima che avevo immaginato quando con entusiasmo ho lavorato alla programmazione natalizia e di fine anno, nella speranza di restituire un barlume di normalità e di spensieratezza, un momento piacevole, alla mia Città.

Con rammarico, comunico che tutti gli eventi in programma vengono rinviati a tempi migliori, che sono certa arriveranno, per tutti noi.





Enza Cobalto

Assessora agli Eventi

Comune di Amalfi