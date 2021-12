Amalfi, ospedale di Castiglione al collasso rischia di chiudere

Massima allerta: i sindacati medici hanno chiesto al primario dei PS Dott.A Petrocelli come intende risolvere la carenza di medici internisti al P.O.Costa d’Amalfi: la risposta è che lui non vede altre soluzioni che la chiusura del presidio o la sua riduzione a PSAUT. Chi l’anno scorso tentò di sbolognare il presidio all’ ASL uscendone sconfitto torna alla carica. I 4 medici internisti da 4 anni aspettano un aiuto che costantemente viene negato per addivenire allo scopo di chiudere , il disegno è dichiaratamente espresso. Basta coprire 6-7 notti in extra ricorrendo ai medici internisti di tutta l’ Azienda e se non si trovano i disponibili con gli ordini di servizio ai medesimi per risolvere il problema. A Castiglione vengono cardiologi ,radiologi ,rianimatori per garantire il servizio ora non si trova il modo di coprire 6 notti : se il disegno è chiudere è ovvio che non si trovano. I cittadini, i sindaci devono intervenire contro questa vergogna