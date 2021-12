Amalfi, lavori ex Seminario: via libera dal Tar

A questo punto la Curia riuscì a trovare un accordo con l’imprenditore Luigi Savarese , a luglio del 2017, per trasformare la struttura in una casa di accoglienza per fedeli. A febbraio del 2018, però, l’ufficio tecnico comunale ordinò il divieto a proseguire l’intervento per verificare la natura dello stesso e dell’eventuale cambio di destinazione della struttura. Da questo momento è iniziata una battaglia legale tra l’imprenditore sorrentino e il Comune di Amalfi, passata prima per la sentenza del Tar e poi per il ricorso al Consiglio di Stato che ha ritenuto definitivamente infondato il ricorso, respingendo anche la richiesta di risarcimento dei danni.

Successivamente è stata presentata al Comune di Amalfi la Scia per i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati anche alla riclassificazione catastale. Il diniego arrivato dall’Ente, però, è stato ritenuto dal Tar non corretto a livello formale e quindi è stato annullato. Ora il Comune, nel caso, potrà impugnare la sentenza emessa dai giudici della seconda sezione del Tar di Salerno, producendo un ricorso al Consiglio di Stato.