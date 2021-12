Amalfi, la storica Pasticceria Pansa nella top ten di Barawards 2021

Amalfi. Importante riconoscimento per la storica Pasticceria Pansa che rientra nella top ten di Barawards 2021, il premio all’eccellenza dell’ospitalità made in Italy organizzato da Dolcegiornale, Ristoranti, Bargiornale, e Hotel Domani. Il verdetto è arrivato nel corso della Barawards Gala Evening, la grande serata di festa, andata in scena al Superstudio Più di via Tortona a Milano, che ha chiuso questa settima edizione del premio. Edizione che ha visto più di 700 tra professionisti e locali canditati nelle 19 categorie di riconoscimenti assegnati. Candidature passate al vaglio di una supergiuria di esperti del settore che, insieme al voto on line dei lettori, ha decretato i vincitori.

Un riconoscimento meritato per la storia pasticceria, un locale icona di Amalfi nato nel 1830 e che continua ad offrire una vasta scelta di delizie per il palato capaci di soddisfare tutti i gusti.