Amalfi, l’ Immacolata ha aperto il Suo Manto Celeste per accogliere nella pace del Signore Andrea Florio. Maestro elementare in pensione di anni 96, marito e padre presente, educatore e faro per molte generazioni di scolaresche. Con incrollabile fede e fiducia, lo affidano alla Misericordia di Dio, gli adorati figli Adolfo, Pietro e Maurizio, i germani Nina e Salvatore, le nuore, i nipoti ed i parenti tutti. Il rito esequiale si terrà direttamente in Cattedrale, Venerdì 10 dicembre p.v. alle ore 09:30. Un particolare grazie di cuore a Thomas, Carmela e Anna per l’ affettuosa continua presenza. Il presente vale anche come ringraziamento, a causa del Covid19 si dispensa dalle visite.